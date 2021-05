Du gaz vert et local produit à Quévy bientôt dans le réseau de distribution

Ce lundi, Ores a connecté sa cabine d’injection de biométhane aux installations de l’entreprise Vanheede, à Quévy. L’entreprise produit du gaz local et vert à partir de déchets organiques. Dans quelques semaines, il sera injecté dans le réseau de distribution et tout un chacun pour profiter de ce gaz local et vert.

************** ******** *** ************* **** ** ******* *** ********* **** ********** ****** *** ********* *** *** ********* **** ***** ******** ************** ********** ** ****** ********** ********* *** ******** *********** *********** *********** ** ******** **************** ***** *** ******** *** ***** ***** **** *** ***************** ******** ** ********* ********* ** ******** ******* ********** ****** ****** *** ******** ******* ***** ***** ************ ** **** ******* ** *** **** ************** ** ********** *** ********* *********** ** **** *********** ** ************* ******** ********** *** *** ******** ********** **** ** ******* ***** ** ***** ** ***** ******* ***** ** ** ****** ************* ****** ** ** ********** ** ** **** ** *************** ******* ** ********* ********** ******* ** ***** ******** *** ** ******* ** ***** ******* ** ********* ******** ** ****** ******* ** **** ** ************* ** *** ****** ** ******** ** ************ ******** **** ** ******* ** *** *** **** ******* *** ***** ** *** ************* ******** ******* ************** * ********* *** *********** **** ******* ******** **** ** *** **** ** **** **** ** ***** ******** ** ******* ** ************ ** **** *** ********* ******* ******** **** * ********* ***** ** ************ ** ******* * ********** ** * * ******** ****** *** ****** ************* ** *********** *** ********* ** *********** *********** ** *** ** ******** **** ** ******* ****** ******* ******* ********* ** ********* ****** ** ***** *** *** ********** ** ********* ************ ******** ** ***** ** ****** *** ** **** *** ********* *********** ** ******** **************** ******* *********** ******** ************ ********* **** ** ******* **** **** ** ****** **** * ********* ** ******* ** ***** ****** ******** ******* ** ****** ** **** ** ******* *** ******* **** ** **** ** ***** ** ********* ** ****** ******** ** *** **** ******* ***** ********* *********** ******** **** ** ******** ** ******** ****** ** ** *** ********** ***** ** *********** ********************* ******* *********** ********