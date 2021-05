Cinq enfants battus par leur grand-mère et traumatisés par leur oncle à Colfontaine

Cinq enfants placés chez leur grand-mère ont subi des coups et brûlures à Colfontaine. Ils vivaient dans une situation précaire. L’oncle des enfants est venu vivre avec eux mais la situation a empiré. Devant le tribunal, le ministère a requis des peines de 2 et 3 ans contre la grand-mère et l’oncle.

** ********** ****** * ****** ****** ****** ** ******** ************* ** ***** *** ****** ** * ** * *** ****** ** ***** ** *** ***** ********** **** *********** ********* ** ***** ** ********** ** ****** ******* ** ************ ** ************ ** ** *********** ** ** ********* *** ********* ********* *** ** ***** ** * ******* ***** **************** ** ****** *** ******* ***** ********* *** ****** ** ***** ** ** ********* *** ** ***** ** ******* *** ***** *** ******** ** ************ ** *** ************ **** *** ********* **** *** ******* ********** ***** ****** *** ********* *** *** ******* ** *** ************ ** ******** ********* *** ********* *** **** ******* ** ******** **** **** ***** ** **** ***** *** ***** ******* **** ** ***** ** ****** **** ** ******* ** ** ********** ** ** ******** ****** ********** ********* **** ******* ****** ************* **** ** ****** ******* ********* ** **** ********* ** ** ******* ****** ********* * ********* ** ********* ** **** ******* **** *** ********** ***** *********** ***** ******* **** *********** **** ** ********** ******* ** ******** * ********* **** ************ ** ********* *** ********* ****** ****** ******* ** ***** **** ***** **** *** ******** *********** *** *** ****** ********* ** ** ******** ***** **** ******* ******* ***** ******* ** **** *** ** ******** ** ** ******** **** *** ***** ** ******** ** ********** ** **** ****** ******** ****** ******* ***** ****** ** ****** *** ** *** ****** ****** *** *** ******** ******* ***** ****** ** ******* ***** ********** ** *** ******** ******************* ********************* ****** *** ***** ** ***** *** ** ****** * ***** ******* ****** ********** **** ** ******** *** ****** ***** ** ** **** *** *********** ***** ******* ****** ******* ******************* ********************** ** ********** ****** * ***** ******** *** ***** ** **** *** ** ************ ** ** ************ ** ****** * ***** ******* *** ** ********* ******** ** * *****