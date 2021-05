La Ville de Mons dit «oui» aux langues régionales

La Ville de Mons signe officiellement la convention de labellisation « Ma commune dit oui (ouais !) aux langues régionales ». En raison de la crise sanitaire, la cérémonie officielle mise en place par la FWB avait dû être reportée à plusieurs reprises. C’est dorénavant chose faite depuis ce samedi 8 mai 2021 !

Dans une dynamique de promotion des langues régionales endogènes sur le territoire de la Ville de Mons, le Conseil communal avait décidé, en sa séance du 12 novembre 2019, d’approuver la convention de labellisation proposée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et basée sur le projet « Ma commune dit oui aux langues régionales ».

En effet, l’échevine de la Culture, Catherine Houdart , porteuse du projet, a pu, en présence de la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, signer officiellement la convention liant la Ville de Mons.

L’échevine Catherine Houdart souligne à ce propos : « A Mons, nous avons toujours marqué un intérêt, un soutien et un attachement aux projets mettant en lumière les langues régionales endogènes. Il nous faut préserver notre patrimoine culturel et linguistique car notre histoire constitue notre fierté et nous devons par tous les moyens continuer à la mettre en valeur. Cette labellisation vient donc renforcer notre attachement aux valeurs qui sont les nôtres et travaillerons ardemment avec nos services communaux et les associations locales afin de les pérenniser dans le temps ».

Pour rappel, ce projet a pour objet la création d’un label et la constitution d’un réseau de communes s’engageant à mettre en œuvre une série d’actions concrètes en faveur des langues et cultures régionales présentes sur leur territoire.

La convention de labellisation proposée à la signature des communes présentait un large éventail d’actions à décliner en fonction de la situation sociolinguistique et culturelle de notre entité.

À Mons, de multiples actions sont déjà opérationnelles et 15 engagements ont été ciblés pour un développement majeur :

Communication

1. Réalisation, en collaboration avec la FWB, d’une enquête sur la connaissance des LRE au sein de la population

2. Signature de la Charte pour les langues régionales ou minoritaires (version locale de la Charte européenne pour les langues régionales ou minoritaires)

3. Mise en ligne d'une version en LRE de la/des page(s) d'accueil du site de la Commune

Culture

4. Mise à disposition d’infrastructures pour des spectacles et activités en LRE pour les particuliers ou les associations qui en font la demande

5. Organisation annuelle d’un spectacle en LRE au sein du Centre culturel ou d’une institution culturelle équivalente gérée par la Commune

6. Constitution et valorisation d’un fonds d’ouvrages en LRE à la bibliothèque communale (actualisé annuellement)

7. Organisation annuelle d’une animation en/sur les LRE à la bibliothèque communale

8. Soutien à l’organisation annuelle d’une activité en/sur les LRE sur le territoire de la commune

Enseignement

9. Participation annuelle des écoles communales à une activité/animation en LRE organisée sur le territoire de la Commune

10. Soutien aux ateliers et/ou tables de conversation organisée par des associations sur le territoire de la Commune (mise à disposition d’un local, offre de matériel, publicité gratuite dans le magazine d’information et sur le site Internet, aide financière…)

11. Organisation et/ou promotion de cours d’initiation aux LRE dans le cadre des activités extra- ou parascolaires organisées par la Commune

Signalétique, tourismes et vie économique

12. Affichage du logo du label dans les bâtiments ou véhicules communaux

13. Organisation de balades ou de visites contées en LRE

14. Élaboration d’un itinéraire de découverte du patrimoine communal en LRE (écrivains et/ou personnalités d’expression régionale, marionnettes, folklore, gastronomie, jeux, métiers, toponymes…)

15. Diffusion par l’Office du Tourisme de publications en/sur les LRE en Wallonie.