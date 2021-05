De Liège à Mons à vélo: une tombola de cadeaux dédicacés par des stars locales

Marie, Christophe et Joëlle pédaleront afin de récolter des dons pour SUSA. - D.R.

Ce 13 mai, trois amis relieront Liège à Mons, en passant par Gembloux, le tout à vélo et au profit du SUSA, le Service Université Spécialisé dans l’Autisme. Pour encourager les dons, des célébrités soutiennent l’action et ont offert de nombreux objets dédicacés. Une tombola pour la bonne cause.