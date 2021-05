Le coronapass, appelé «Covid safety ticket», entrera en vigueur le 13 août!

Le « Covid safety ticket » permettra d’accéder aux grands événements. Il sera en vigueur à partir du 13 août.

Selon nos informations, le coronapass entrera bel et bien en vigueur en Belgique à partir du 13 août et jusqu’au 30 septembre prochain. Appelé « Covid safety ticket », il permettra d’accéder aux grands événements belges, comme le GP de Francorchamps, Tommorowland, etc.

Le « Covid safety ticket » sera nécessaire pour participer aux événements de plus de 5.000 personnes en intérieur et de plus de 10.000 personnes en extérieur. Il est important de mentionner que la vaccination ne sera pas uniquement requise dans le cadre de ce « pass ». En effet, il comprendra également l’immunité d’une personne ou encore son test PCR négatif.

À noter qu’il s’agira d’un « pass » à usage unique.