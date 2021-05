Voici le calendrier du déconfinement décidé par le Comité de concertation!

Le Comité de concertation s’est réuni à nouveau ce mardi 11 mai 2021 pour décider des prochaines étapes dans l’assouplissement des mesures anti-Covid. Voici le récapitulatif des décisions prises et annoncées.

Lors de leur réunion du 23 avril dernier, alors que les chiffres de contaminations et d’hospitalisations connaissaient un plateau, le gouvernement fédéral et entités fédérées n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord sur des perspectives pour l’été.

En quelques semaines, la situation a toutefois changé. Le programme de vaccination progresse bien et les hospitalisations connaissent une tendance baissière, ce qui plaidait pour de nouveaux assouplissements.

On attendait du Comité de concertation de ce mardi 11 mai 2021 un plan de déconfinement pour les prochaines semaines et mois à venir. Et un calendrier de déconfinement a bien été annoncé.

A partir du 9 juin

Si huit personnes vulnérables sur dix (les 65 ans et plus et tous les adultes souffrant de comorbidités) sont protégées avec un seuil indicatif de 500 lits occupés en soins intensifs par des patients covid.

> Bulle intérieure : on pourra recevoir 4 personnes chez soi (enfants non compris).

> Horeca à l’intérieur : · le secteur de l’Horeca rouvre ses infrastructures intérieures entre 8h00 et 22h00, autorisant jusqu’à 4 personnes par table ou un foyer par table, moyennant une distance de 1,5 m entre les tablées.

> Horeca à l’extérieur : l’heure de fermeture pour l’Horeca en extérieur passe de 22h00 à 23h30. Les règles liées aux tablées sont maintenues : 4 personnes ou un foyer par table, 1,5 m entre les tablées.

> Evenement à l’intérieur : jusqu’à 200 personnes ou 75 % de la capacité de la salle, public assis, port du masque et respect des distances de sécurité.

> Evenements à l’extérieur : 400 personnes maximum seront autorisées avec l’obligation du port du masque et le respect de la distance physique.

> Activités pour la jeunesse, camps de jeunes, vie associative et activités organisées pour les + de 18 ans : maximum 50 personnes (à l’intérieur et à l’extérieur), sans possibilité de nuitée. Le pré-testing est très fortement recommandé.

> Télétravail : le télétravail reste obligatoire avec un moment de retour par semaine. Présence de maximum 20 % des travailleurs simultanément (ou maximum 5 dans les PME comptant moins de 10 travailleurs). Le testing est très fortement recommandé.

> Pratique non professionnelle du sport jusqu’à 50 personnes à l’intérieur et 100 personnes à l’extérieur (à l’exception des sports de contact).

> Activités et camps des jeunes et vie associative : jusqu’à 50 personnes, sans nuitée. Le pré-testing est très fortement recommandé.

> Fêtes et réceptions jusqu’à 50 personnes à l’intérieur. Pour le reste, les règles fixées pour l’Horeca s’appliquent.

> Services du culte, mariages et funérailles jusqu’à 100 personnes à l’intérieur et 200 personnes à l’extérieur. Si la capacité de la salle suit les principes du CIRM, les règles fixées pour les évènements s’appliquent.

> Les foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels sont à nouveau autorisés. L’organisation suit les principes fixés pour les marchés.

> Les salles de fitness rouvrent moyennant des protocoles relatifs à la ventilation et l'utilisation obligatoire d'un appareil de mesure de la qualité de l'air à un endroit visible.

> Les saunas, jacuzzis, hammams et bains de vapeur publics peuvent rouvrir.

> Les cinémas, bowlings, salles de jeux électroniques, casinos, agences de paris rouvrent moyennant des protocoles de ventilation. Il en va de même pour les activités à l’intérieur dans les parcs naturels, les parcs animaliers, les plaines de jeux intérieures, les infrastructures de loisirs indoor, les piscines tropicales, les casinos, les agences de paris, les salles de jeux électroniques, les solariums sans personnel et les bowlings.

> La vente en porte-à-porte est à nouveau autorisée, de même que les professionnels du sexe.

> Les manifestations jusqu’à 100 personnes, selon un parcours préalablement défini, sont autorisées.

> L’arrêté ministériel, ainsi que les protocoles sectoriels pertinents, fixeront les règles minimales.

Dès le 1er juillet

Si six adultes sur dix ont reçu leur première dose de vaccin et si l’on constate une tendance favorable des hospitalisations, avec un seuil indicatif de 500 lits occupés en soins intensifs par des patients covid.

> Horeca : les règles pour l’Horeca à l’intérieur et à l’extérieur continueront d’évoluer pendant les mois d’été. Le Comité de concertation fixera ces règles.

> Le télétravail n’est plus obligatoire mais reste recommandé, tout comme le testing régulier.

> Fin des restrictions en matière de shopping.

> Pratique non professionnelle du sport sans restriction.

> Les évènements (p.ex. représentations culturelles, spectacles ou compétitions sportives) peuvent avoir lieu :

>>> À l’intérieur jusqu’à 2000 personnes ou 80 % de la capacité de la salle (CIRM), public assis, avec port du masque et respect des distances de sécurité.

>>> À l’extérieur : jusqu’à 2500 personnes, avec port du masque et respect des distances de sécurité.

>Activités et camps de jeunes et vie associative : jusqu’à 100 personnes, avec nuitée. Le pré-testing est très fortement recommandé.

> Services du culte, mariages et funérailles jusqu’à 200 personnes à l’intérieur ou 400 personnes à l’extérieur.

>Les fêtes et réceptions jusqu’à 100 personnes à l’intérieur. À l’extérieur s’appliquent les règles fixées pour l’Horeca.

Dès le 30 juillet

Si sept adultes sur dix ont reçu leur première dose de vaccin et si l’on constate une tendance favorable des hospitalisations, avec un seuil indicatif de 500 lits occupés en soins intensifs par des patients covid.

> Horeca : les règles pour l’Horeca à l’intérieur et à l’extérieur continueront d’évoluer pendant les mois d’été. Le Comité de concertation fixera ces règles.

> Evenement à l’intérieur: les salles pourront accueillir des spectateurs à 100% de leur capacité et jusqu’à un maximum de 3.000 personnes. Les personnes devront être masquées et respecter la distance physique.

>Evenements à l’extérieur: 5.000 personnes maximum. A partir du 13 août pour les plus grands événements : plus de 5.000 personnes si les visiteurs présentent preuve attestant soit 1re dose de vaccin, soit un test PCR négatif ou passent un test antigénique sur place dont le résultat est négatif. Ces modalités ne concernent que les événements de masse et pas d’autres secteurs ou activités et sont envisagées jusqu’au 30 septembre 2021.

> Activités pour la jeunesse, camps de jeunes, vie associative et activités organisées pour les + de 18 ans: maximum 100 personnes (à l’intérieur et à l’extérieur), avec possibilité de nuitée. Idem pour les clubs, la vie associative et les activités organisées pour les plus de 18 ans)

> Cultes, mariages, enterrements: maximum 200 personnes à l’intérieur et maximum 400 personnes à l’extérieur, dans le respect des protocoles. Les réceptions organisées par des professionnels relèvent de l’Horeca.

> Marchés, foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels, braderies : fin des restrictions

> Foires commerciales : réouverture selon les modalités du secteur événementiel

> Salle de fêtes et de réception à l’intérieur : maximum 250 personnes avec les même règles que l’Horeca

Dès le 1er septembre

Si sept adultes sur dix sont vaccinés et si l’on constate une tendance favorable dans les hospitalisations, avec un seuil indicatif de 500 lits occupés en soins intensifs par des patients covid.

> Les évènements (représentations culturelles, spectacles ou compétitions sportives) peuvent avoir lieu :

>> À l’intérieur : à déterminer.

>> À l’extérieur : à déterminer. Les évènements de masse tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sont autorisés moyennant la présentation d’une preuve de vaccination ou d’un test PCR récent négatif.

> Activités et camps de jeunes et vie associative : sans restriction. Le pré-testing est très fortement recommandé.

> Services du culte, mariages et funérailles sans restriction.

> Fêtes et réceptions sans restriction à l’intérieur. Pour le reste, les règles fixées pour l’Horeca s’appliquent.

> Les marchés, foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels et les braderies sans restriction.

L’arrêté ministériel, ainsi que les protocoles sectoriels pertinents, fixeront les règles minimales.

