Mons: budget participatif, deux soirées pour aider les citoyens dans leurs démarches

Le 20 avril dernier, la Ville de Mons lançait officiellement son budget participatif lors d’un live sur internet. Une soirée qui a marqué l’ouverture de l’appel à projets et qui s’adresse à tous les citoyens montois. Pour les aider dans leurs démarches, la Ville de Mons propose deux séances d’accompagnement les 17 mai et 7 juin, de 19h00 à 21h00.

« Le budget participatif, rappelle Nicolas Martin, bourgmestre de la Ville de Mons, représente une nouvelle façon pour les Montois et les associations de participer activement à la vie de leur quartier. Il était important pour le Collège de développer un processus de démocratie participative permettant aux habitants de s’impliquer concrètement dans la vie de la cité. En effet, les citoyens pourront décider de l’affectation d’une partie du budget d’investissement de la ville, pour des projets qu’ils porteront. »

Ces deux soirées seront l’occasion de revenir sur le règlement, de créer davantage de liens entre les porteurs de projets, de rappeler les échéances mais surtout, de répondre à toutes les questions que les Montois et Montoises se poseraient encore sur cet appel à projets.

« Notre objectif est d’inclure un maximum de Montois dans la démarche, explique Charlotte de Jaer, échevine de la Participation citoyenne. Le budget participatif s’adresse aussi bien à ceux qui ont l’habitude d’exprimer leur avis ou leur souhait, par exemple au sein du monde associatif, qu’à ceux qui n’ont jamais entrepris ce type de démarche, qui ne savent pas comment s’y prendre mais qui ont des idées et l’envie de les réaliser. C’est pour cela que les services de la ville et Be Planet, le facilitateur qui nous accompagne dans la démarche du budget participatif, sont là pour appuyer et guider les Montois désireux de rentrer un projet, notamment lors de ces deux soirées d’accompagnement. » Facebook Ville de Mons.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour les deux soirées d’accompagnement à l’adresse budgetparticipatifmons.be

Toutes les informations pour la séance du 17 mai sont à d’ores et déjà à retrouver sur Facebook

En attendant la tenue de ces deux soirées d’accompagnement, les personnes intéressées à participer à cet appel à projets peuvent consulter la plateforme du budget participatif : https ://www.budgetparticipatifmons.be/