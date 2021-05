Le Festival au Carré de Mons n’aura pas lieu

À la suite des dernières décisions annoncées par le CODECO ce mardi, Mars, le centre culturel montois, a pris la décision d’annuler le Festival au Carré prévu initialement début juillet.

« Il ne nous est malheureusement pas possible, à quelques semaines de l’échéance, d’envisager sereinement l’organisation de cette 21ème édition alors que celle-ci est toujours conditionnée à l’évolution des chiffres liés à la crise sanitaire (même si ceux-ci ont l’air d’aller dans le bon sens) », explique le centre culturel dans un communiqué.

« Il ne nous est non plus pas possible de confirmer un bon nombre de spectacles et de concerts alors que la contrainte de garder la distanciation sociale à 1,50 mètre en 360ºautour des spectateurs implique dans nos salles trois sièges vides latéralement et une rangée vide sur deux (concrètement, ça donne 225 places sur 1.000 au Théâtre Royal, 125 places sur 558 au Théâtre Le Manège et 41 places sur 250 à Arsonic…) »

Et d’ajouter encore : « Enfin, nous estimons que la convivialité qui fait partie intégrante de l’ADN de notre festival ne sera pas au rendez-vous cette année au vu des nombreuses contraintes encore en cours. Nous vous donnons dès lors rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition. »

Mais Mars travaille déjà sur son programme estival. « Nous allons proposer au public un programme spécial C’est l’été sur Mars avec une série de projets dans l’espace public, des créations théâtrales et musicales et d’autres surprises. »