Rendez-vous avec la nature, et tout en musique, au bois de Colfontaine

Le centre culturel de Colfontaine vous donne r endez-vous avec « Le jardin des oiseaux » par la Cie « Les Chanteurs d'oiseaux » de la Baie de Somme (France), le dimanche 16 mai 2021 à 14 et 16 heures au départ de la Tour du Lait buré.

Déambulation au cours de laquelle le public aura le sentiment d’entrer en communion avec la nature, de s’immiscer en elle, dans ses plus profonds secrets.

Dans le groupe, les paroles deviennent murmures, le silence se fait peu à peu et s’impose. À pas feutrés, les marcheurs commencent leur migration, les sens en éveil, en quête de sons. Oh, surprise, les Chanteurs d’Oiseaux, trillent, sifflent, gazouillent… et les oiseaux leurs répondent. Des fauvettes apparaissent, elles s’approchent. Cri d’alarme d’un merle, cri d’effroi d’un geai, chant d’amour d’un pinson… une scène de vie se met en place et rappelle que, chez les êtres ailés, se jouent les mêmes enjeux que chez les humains.

La nature est accueillante ou cruelle ; le paysage est le décor d’un récit que les artistes traduisent en musique. Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.

P.A.F. : 5 € – 1,25 € (Art. 27). Réservation indispensable. Réservation obligatoire pour toutes les activités au 065/88.74.88 Infos : cccolfontaine.com