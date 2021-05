Foot: Xavier Huart T1 des U19 de Manage, un renfort à Hornu, Facchinetti en D2 ACFF

Trois infos « foot » !

Division 2 ACFF

Valentin Facchinetti reste à Tubize-Braine

À l’instar de Debole et de Le-Mercier, Valentin Facchinetti rejoint la D2 ACFF et le nouveau club, né de la fusion entre Tubize et le Stade Brainois, où il évoluait.

Provinciale 1

Mohsen Mehamdia rejoint le RLC Hornu

Mohsen Mehamdia, formé à Valenciennes, a signé à Hornu. Cet arrière gauche français évoluait déjà en P1, à Solre-sur-Sambre, voici deux saisons et était déjà proche de s’engager au Léo l’année dernière.

Jeunes

Xavier Huart va coacher les U19 de Manage

Passé par Cuesmes ou Pâturages, Xavier Huart prendra en charge les U19 de Manage la saison prochaine. L’ancien joueur de Mons s’occupera aussi des entraînements spécifiques.