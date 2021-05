Boussu adhère à la «semaine sans tabac» du 17 au 23 mai

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac qui a lieu chaque année le 31 mai, une semaine sans tabac est organisée à l’initiative des partenaires du Plan Wallon. Des activités, mini-défis, astuces, pensées positives seront accessibles tant pour les professionnels que le grand public du 17 au 23 mai 2021.

Des activités, mini-défis, astuces, pensées positives seront accessibles tant pour les professionnels que le grand public via le site www.semainesanstabac.be

Vous y trouverez une section dédiée aux professionnels, l’accès à des webinaires et des informations pratiques pour aider les fumeurs à diminuer ou stopper la consommation de tabac.

La commune de Boussu y adhère !

L'observatoire de santé du Hainaut, au coeur de la problématique, nous/vous sollicite pour que la sensibilisation de la « semaine sans tabac » se transforme en actes concrets et durables.

Le fléau du tabac se traduit chaque jour par des milliers de morts. Il est possible de se libérer de cette addiction toxique. Faire du sport, de la marche est un bon dérivatif.

Alors, durant cette semaine et au-delà, on encourage les fumeurs à arrêter ou diminuer leur consommation.

Chaque stop réussi sera un plus « santé-longévité » pour un voisin, un proche, un ami.

Chaque avancée anti-tabac rendra la planète plus propre, plus saine, plus agréable à vivre.

Chaque mégot en moins servira notre environnement et assainira nos poumons.

La semaine anti-tabac, c'est bientôt?

Pas vraiment. C'est déjà et plus que jamais maintenant.

Lien utile : https://observatoiresante.hainaut.be/