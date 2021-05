Une course pour la bonne cause: appel à la solidarité à Mons

Un rassemblement de voitures est organisé ce samedi 15 mai sur la Grand-Place afin de soutenir un projet sportif et caritatif pour venir en aide aux enfants malades.

Benjamin Gaie, pilote du CG Racing, rêve de courir aux 25h de VW FUN CUP sur le célèbre circuit de Spa-Francorchamps et d'y lever un maximum de fonds pour l'association belge Make-A-Wish Belgium South, qui vient en aide aux enfants malades.

Afin de réaliser ce rêve, et conjointement au projet de crowdfunding lancé en ligne, la Ville de Mons souhaite apporter sa pierre à l'édifice et donner de la visibilité à ce projet sportif et caritatif en autorisant l'organisation d'un rassemblement de voitures sur la Grand-Place le samedi 15 mai, de 13h30 à 18h30. « Make A Wish » sera présent sur place afin de faire découvrir l'association au plus grand nombre.

