Nouveau au château d’Havré: deux ruches dans les jardins fleuris

Depuis quelques jours, des ruches ont fait leur apparition au château d’Havré. C’est « Miel de Dragon », un apiculteur de la région, qui s’est installé à cet endroit pour créer un miel montois mais aussi pour conscientiser les passants sur l’importance de ces petits pollinisateurs.

« Ça y est, nous y sommes enfin… Deux ruches viennent d’être déposées dans le jardin fleuri du château des Ducs d’Havré », annonce « Miel de Dragon », un apiculteur de la région de Mons.

Les joies de l’apiculture mariée à la conservation, la protection et l’éducation collective : c’est le projet de « Miel Dragon ». Et derrière ce nom très montois se cache Benoît Louis. « Cela faisait longtemps que je voulais y mettre des ruches vu le cadre magnifique du château. Si cela permet également au château et son jardin d'être visités, j'en suis comblé. Malgré le fait que les abeilles ne sont pas les seuls pollinisateurs, elles ne sont pas moins en danger et il faut donc les protéger. Le but de mettre des ruches au château est surtout l'éducation des personnes », explique le passionné.

Pas encore de miel pour l’instant, il faut que les abeilles s’habituent à leur nouvelle maison. « Nous allons les laisser tranquilles un petit moment afin qu’elles s’habituent à leur nouvel environnement », ajoute l’apiculteur.

Pour mener à bien ce projet, Miel de Dragon a été aidé par Api-Fabi, qui lui a fourni des essaims d’abeilles noires bien de chez nous, et aussi par la province de Hainaut. « Elle va également mettre des pancartes éducatives. Espérons que les gens prennent conscience de l’importance des abeilles et de les respecter, et pourquoi pas les aider de différentes façons. Une abeille n’est pas nécessairement dangereuse pour les humains à partir du moment où on la laisse tranquille », ajoute Benoît Louis.