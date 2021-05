Coronavirus en Belgique: voici la situation dans votre commune ce vendredi 14 mai

Nombre de cas Covid-19, incidence et nombre de personnes vaccinées, le point sur la situation épidémiologique dans votre commune ce vendredi 14 mai 2021.

Le bilan du jour

Tous les indicateurs suivant l’évolution de la situation épidémiologique en Belgique observent une tendance à la baisse, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi à la mi-journée.

Le nombre d’infections quotidiennes au Sars-CoV-2 a en effet baissé de 4 % par rapport à la période de sept jours précédente, avec en moyenne 2.852 contaminations chaque jour entre le 4 et le 10 mai.

Les hospitalisations pour cause de Covid-19 diminuent également et repassent sous la barre des 2.000. Jeudi, 1.921 malades étaient ainsi encore soignés à l’hôpital (-20 % en une semaine), dont 647 en soins intensifs (-13 %). En outre, 387 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 54 une oxygénation par membrane extra-corporelle (ECMO), qui fournit également une assistance cardiaque. Entre le 7 et le 13 mai, il y a eu en moyenne 153,7 nouvelles admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 10 % par rapport à la période de référence précédente. Si ces chiffres en déclin sont encourageants, ils restent cependant encore élevés, estime Sciensano.

Sur la même période, près de 35 personnes en moyenne sont décédées chaque jour des suites du virus (-6 %). De manière générale, après deux pics de décès fin avril et début novembre 2020, la mortalité liée au Covid-19 est redescendue pour rester stable ces dernières semaines, tandis que les décès rapportés ont principalement eu lieu à l’hôpital.

Le nombre de tests effectués a, lui, continué d’augmenter légèrement entre le 4 et le 10 mai par rapport à la période précédente de sept jours. Quelque 51.900 tests en moyenne ont été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité qui, pour sa part, diminue encore pour s’établir à 6,3 % en moyenne. Ce sont les 40-64 ans qui se font actuellement le plus tester (116.539 tests effectués, dont 6,5 % se sont révélés positifs), ainsi que les 20-39 ans (105.617 tests dont 6,7 % positifs). Premières cibles de la vaccination, les plus de 65 ans se font moitié moins dépister (57.949 tests) et sont le moins souvent positifs au coronavirus (4,2 %). Chez les plus jeunes, le taux de positivité (6 % pour 38.646 tests) est légèrement inférieur à la moyenne parmi les 0-9 ans, tandis qu’il reste le plus élevé de toutes les catégories d’âge parmi les 10-19 ans (8,2 % pour 43.464 test).

Depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.026.473 cas d’infection par le coronavirus ont été diagnostiqués et 24.645 malades en sont décédés.

La situation dans votre commune

Dans les infographies ci-dessous, vous pourrez retrouver le nombre de cas rapportés dans votre commune hier, depuis le début de l’épidémie et depuis le 1er septembre (début de la 2e vague). Dans la carte, vous avez le nombre de cas Covid-19 par commune sur les 7 derniers jours.

Incidence

Le taux de reproduction du virus, également calculé entre le 7 et le 13 mai, est quant à lui de 0,93. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir. L’incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 355 sur 14 jours. Il y a un mois, le 14 avril, l’incidence était encore de 471/100.000, alors que le taux de reproduction était repassé au-dessus de 1 (à 1,01).

Vaccination dans votre commune

Côté vaccination, on se rapproche peu à peu des 4 millions de premières doses administrées (3.809.834). Cela signifie qu’un adulte sur cinq (41,5 %) a reçu une première injection d’un vaccin contre le SARS-Cov-2 en Belgique. Parmi elles, 1.196.831 ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d’une protection vaccinale complète, soit 13 % de la population adulte belge, les mineurs n’étant pour le moment pas ciblés par la vaccination.