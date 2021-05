Surprise ce vendredi soir, les organisateurs de «La Boum» «jettent l’éponge»

Dans un court message diffusé sur les réseaux sociaux, le collectif L’Abîme a annoncé

Après avoir annoncé une nouvelle « Boum Test », le collectif L’abîme se ravise ce vendredi soir. En effet, dans un message posté sur Facebook, les organisateurs des événements tant décriés du Bois de la Cambre ont annoncé abandonner. « On jette l’éponge. L’incompréhension et cette haine envers nous après tout ce que l’on a sacrifié pour la cause nous a achevé malgré tous nos efforts. L’ABÎME c’est fini, longue vie à LA BOUM », peut-on lire.

Dans un commentaire écrit un peu plus tard, le collectif précise ceci : « On avait négocié l’accès à une radio tous les samedis, on allait lancer un appel à des DJ… mais là c’est trop d’ingratitude et de jugements injustifiés. Vu le fric et le temps qu’on a déjà mis. On n’a jamais rien vendu, on a refusé toutes les cagnottes… »

Cela suffira-t-il a évité des rassemblements ce samedi ? Pour rappel, avant cette annonce, c’était un nouveau samedi après-midi potentiellement explosif qui se dessinait au Bois de la Cambre. Deux événements y étaient annoncés. D’une part, dès 13 h 30, la « World Wide Demonstration » -qui se présente comme une « manifestation pour la liberté » et ambitionne de réunir « Flamands, Wallons et Bruxellois en masse » pour « donner un signal très fort (au) gouvernement »- et la fameuse « Boum Test » qui n’aura donc pas lieu.