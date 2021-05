Fief de Lambrechies: hommage à Silvio Cocco, mineur emporté par le Covid

16/05 11:00 → 16/05 22:00

AVERTISSEMENT ORAGE Par endroits, quelques averses soutenues et coups de tonnerre sont déjà attendus ce samedi mais l'instabilité sera encore plus marquée demain. Elle nous conduit à émettre un avertissement pour ce dimanche, avec sur la plupart des régions d'intenses averses (>10 l/m² en 1 heure), accompagnées d'orage et éventuellement de grêle. De fortes rafales de vent seront également possibles (très localement).