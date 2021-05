Cuesmes: la conductrice perd le contrôle et percute 4 véhicules en stationnement

16/05 11:00 → 16/05 21:00

AVERTISSEMENT ORAGE Cet après-midi et temporairement ce soir, l'atmosphère redeviendra à nouveau fort instable avec des averses parfois orageuses et assez intenses. Les précipitations pourront parfois être supérieures à 10 l/m² en 1 heure. En cas de fortes averses, de la grêle et des coups de vents pourront également se produire.