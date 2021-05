Après avoir recueilli deux oies du château d’Havré, Vincent élève leurs oisons

16/05 16:00 → 17/05 21:00

AVERTISSEMENT ORAGE L'atmosphère restera instable cet après-midi et temporairement encore ce soir, avec des averses intenses et localement orageuses. Les précipitations pourraient parfois dépasser 10 l/m² en 1 heure, en plusieurs endroits. De la grêle et de fortes rafales de vent seront également possibles localement. Lundi, nous prévoyons à nouveau de fortes averses, localement orageuses, et pouvant donner lieu à de la grêle, à de fortes rafales de vent et à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps.