Hygea rappelle à l’ordre: attention aux intrus dans les papiers-cartons

Sachets de chips, bouteilles en plastique, berlingots… Autant de déchets qui se retrouvent régulièrement dans les papiers-cartons collectés par les équipes de l’intercommunale Hygea. Ces intrus peuvent avoir un impact conséquent sur le recyclage et représenter un coût pour la collectivité. Hygea lance donc une nouvelle campagne de sensibilisation.

L’intercommunale Hygea retrouve régulièrement des intrus dans les papiers-cartons collectés en porte-à-porte et via les recyparcs (sachets de chips, films plastique, PMC, etc.).

Ces intrus ont des conséquences négatives sur le processus de recyclage et peuvent représenter un coût pour la collectivité : les lots de papiers-cartons collectés qui contiennent ces déchets ne bénéficient pas de leur seconde vie d’emballages recyclés et sont incinérés.

Ces déchets interdits peuvent même représenter un danger pour les collecteurs et les recycleurs en produisant par exemple un incendie.

5 intrus

Pour lutter contre cette problématique, Hygea, en collaboration avec Fost Plus, lance une campagne de sensibilisation. Objectifs : indiquer quels sont les principaux intrus retrouvés dans les papiers-cartons, rappeler les règles de tri en vigueur et sensibiliser les citoyens aux dangers que peuvent représenter les erreurs de tri.

La campagne débute dès ce lundi 17 mai via des posts sponsorisés relatifs aux 5 intrus principalement retrouvés :

– Les cartons à pizza souillés

– Les bouteilles en plastique

– Les berlingots

– Les films plastique

– Les sachets de chips

Ils ne doivent pas se retrouver dans les déchets papiers-cartons.