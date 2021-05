«La ducasse ne périra pas»: le message à afficher aux fenêtres montoises

Ce lundi, la Ville de Mons a partagé un visuel sur la ducasse montoise qui, malgré son annulation, « ne périra pas ». Une affiche pour les Montois nostalgiques de leur folklore, à afficher à leur fenêtre.

Il n’y aura pas de Doudou en 2021 à Mons. Un coup dur pour les Montois très attachés à leur folklore. C’est pourquoi la Ville de Mons a créé un petit visuel sur la ducasse rappelant que même annulée en 2021, la ducasse ne périra pas.

« À l’approche de cette période chère à nos cœurs de Montois, l’heure est à l’espoir et à la solidarité. Même privés de ces instants de liesse, un air de Doudou retentira dans notre belle cité cette année », annonce la Ville de Mons.

E.G.

« Plus que jamais, c’est à nous tous qu’il revient de pérenniser notre folklore, et ce dans le respect des mesures en vigueur. C’est pourquoi, nous comptons sur l’ensemble des citoyens pour arborer fièrement ce visuel au sein de leur foyer, ou à leur fenêtre, et d’inonder les réseaux d’évocations en tous genres pour faire vivre notre folklore sur la toile », propose la Ville.

Ville de Mons

Une affiche sera offerte aux Montois dans le prochain Mons Mag, à l’approche du week-end de la Trinité.

Exposition à la salle Saint-Georges

Deux années d’affilée sans voir les armes et les attributs des personnages du Lumeçon, mais aussi "El Biète", c’est pénible pour tout le monde et impensable pour les acharnés de Ducasse !

Dès lors, du samedi 29 mai au dimanche 6 juin 2021, s’ouvrira l’exposition « Prêt-à-combattre ».

Il s'agira pour le visiteur de (re)découvrir les costumes, armes et attributs des personnages du Lumeçon, de manière originale et accessible à tous ! Les dragons seront au rendez-vous. La visite se poursuivra au musée du Doudou où certains aspects humains et pratiques liés à la mise en œuvre du rituel seront présentés, tout en passant par le cabinet d'Apparat, qui accueillera la châsse de Saint-Georges ainsi que des pièces prestigieuses issues de la collection du Baron François Duesberg, témoignant du combat de saint Georges contre le dragon.

En pratique

Exposition « Prêt-à-combattre – Personnages du Lumeçon : costumes et accessoires »

Salle Saint-Georges, Grand-Place de Mons - Parcours vers le Musée du Doudou inclus

Du samedi 29 mai au dimanche 6 juin 2021

Entrée gratuite mais limitée, réservation obligatoire via www.visitmons.be - 065/33.55.80