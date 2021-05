Diables rouges à l’Euro: voici la sélection de Roberto Martinez, Fellaini absent!

Philippe Albert, notre consultant sur l’actualité du football, revient sur la sélection de Roberto Martinez pour l’Euro. Pour lui, les 26 Diables rouges repris ont mérité leur place dans ce groupe.

1 « Pas de polémique »

« Les 26 joueurs repris ont mérité leur sélection, ce sont quasiment tous des joueurs qui ont été réguliers tout au long de la saison. Clairement, avec ce groupe, nous avons assez de qualités pour remporter ce trophée. Mais il y a aussi d’autres nations très fortes. Pour moi, c’est plus compliqué de gagner un Euro qu’un Mondial car certes il y a moins d’équipes mais le niveau général est plus relevé. Il y a moins matches faciles. Après, notre parcours dépendra sans doute de la forme d’Eden Hazard. S’il est à 100 %, la Belgique aura un pourcentage de chances supplémentaire de titre.

Quoi qu’il en soit, je trouve que Roberto Martinez a sélectionné un noyau homogène, sans doute car il souhaite qu’une ambiance positive y règne pendant plusieurs semaines. Il n’a pas créé la polémique en ne sélectionnant pas tel ou tel joueur. Je n’en attendais pas moins de sa part. Car, faut-il le rappeler, dans certains pays, certains éléments n’hésitent pas à se plaindre s’ils sont écartés. Néanmoins, les réservistes doivent se tenir prêts à dépanner, même Adnan Januzaj, qui a déjà eu l’opportunité de jouer des grands tournois. Et pour cause, même si on espère qu’aucune blessure n’arrivera avant la fin de la saison, personne n’est à l’abri de rien. »

2 « Dendoncker peut dépanner en défense »

« À partir du moment où Koen Casteels se faisait opérer, il fallait un troisième gardien. Dès lors, le choix de Sels ne me surprend guère. Sélectionner cinq défenseurs, cela me semble suffisant car on peut aussi y ajouter Leander Dendoncker qui est capable d’évoluer à cette position. L’éventuelle fragilité de Thomas Vermaelen ? Cela ne m’inquiète pas trop, car c’est un joueur avec une grande expérience. Il fait partie des joueurs qui ne souffrent d’aucune discussion. Partout où il est passé, sauf peut-être à Barcelone, on n’en a dit que du bien. Son professionnalisme n’a jamais été remis en question. Rappelons quand même que, lors de l’Euro 2016, il était sans doute notre meilleur défenseur…

3 « Une consécration pour Vanaken »

« Excepté sans doute Hans Vanaken, il n’y a pas de grande surprise dans cette sélection. Je pense que le fait d’avoir joué en mars et d’avoir marqué des points contre la Biélorussie a permis au joueur brugeois de décrocher sa place. C’est assez logique finalement. Il a prouvé ces dernières saisons, tant à Lokeren qu’à Bruges, qu’il avait un très bon niveau pour le championnat belge, mais il lui manquait cette consécration au niveau international. Évidemment, ce n’est pas un titulaire en puissance chez les Diables rouges, mais il a su saisir sa chance, en mars, avec un doublé contre la Biélorussie. Roberto Martinez, en fin observateur, le suit depuis longtemps et a donc posé ce choix. Pas certain qu’il ait été repris dans une sélection à 23 joueurs, mais tant mieux pour lui tout compte fait. Même s’il risque de ne pas jouer beaucoup dans un groupe avec des joueurs incontournables et qui forment encore maintenant cette génération dorée. »

4 « Si Witsel est à 100 %, il doit jouer »

« Witsel fait partie des joueurs ultra-importants des Diables rouges. Après Vincent Kompany en 2018, Roberto Martinez réitère l’expérience de sélectionneur un joueur blessé. Le technicien espagnol et le joueur se sont sans doute concertés plusieurs fois. Si Axel Witsel n’avait pas été apte pour jouer ou dépanner, il l’aurait dit directement. Cette sélection peut aussi être considérée comme étant le fait qu’Axel Witsel est peut-être plus avancé que prévu dans sa revalidation. Axel est un grand professionnel, il l’a d’ailleurs prouvé au moment de son départ de la Chine : il a très vite réussi à s’adapter au rythme de la Bundesliga. Maintenant, il faudra voir comment il va s’entraîner avec le groupe et comment sa blessure réagit à ces efforts physiques. Quand pourra-t-il jouer ? C’est difficile à dire. Mais pourquoi pas déjà avant les huitièmes de finale ? Dans tous les cas, si Axel est à 100 % et que tout se passe bien, il doit jouer. »

5 « Benteke a saisi sa chance »

« Après un début de saison difficile avec Crystal Palace, Benteke va donc revivre les sensations d’un grand tournoi, lui qui avait été privé du Mondial 2014 à cause d’une blessure et de la Coupe du monde 2018 à la suite d’un choix de Roberto Martinez. À l’image de joueurs comme Doku – qui a beaucoup progressé durant son année à Rennes – ou Trossard, il a parfaitement saisi sa chance. Qui plus est, ses deux derniers mois en Premier League sont prolifiques en buts. En l’absence de Marouane Fellaini, il peut apporter des qualités différentes. Si les Diables se trouvent dans une situation délicate, Martinez peut le lancer pendant 15-20 minutes afin d’apporter de la taille et de l’impact physique pour jouer les seconds ballons. Il en est tout à fait capable, même si, à choisir, je préfère que l’on n’ait pas à vivre ce genre de match. »