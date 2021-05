Semaine sans tabac à Mons: «Dès l’instant où vous arrêtez, votre santé s’améliore»

Pour la première fois en Belgique, une semaine sans tabac est organisée. Elle a lieu cette semaine, du 17 au 23 mai. Pour le Centre d’Aide aux Fumeurs (CAF) de l’hôpital Ambroise Paré, qui propose une approche plus globale du tabagisme, c’est l’occasion de faire le point.

Le CAF de l’hôpital montois est composé d’une pneumologue et d’une psychologue spécialisées en tabacologie. La prise en charge est également renforcée par un suivi diététique et par des séances de kinésithérapie et de sophrologie.

« Notre centre propose une aide personnalisée à chaque fumeur car les dépendances au tabac, qu’elles soient physiques, psychiques ou comportementales, se manifestent différemment d’une personne à l’autre. Il est donc essentiel d’aborder la problématique du tabagisme individuellement pour être le plus efficace possible dans la prise en charge proposée » explique le Dr Laure Binet, médecin responsable du CAF.

Une première consultation chez la tabacologue est nécessaire pour réaliser un bilan du tabagisme, une évaluation de la motivation. Il faut aussi réaliser des examens pulmonaires et choisir une éventuelle aide pharmacologique. En fonction de ces discussions et résultats, un suivi chez la tabacologue et la psychologue est organisé en consultation individuelle.

Goût, odorat, souffle…

« Il n’est pas simple d’arrêter de fumer seul, c’est pourquoi le suivi psychologique est primordial dans un processus d’arrêt tabagique. Nous aidons les fumeurs sur différents aspects : la motivation, la préparation à l’arrêt, la gestion des émotions, la prévention de la rechute, etc. Nous sommes là pour accompagner chaque fumeur dans son sevrage » précise Pauline Bouillon, psychologue-tabacologue du CAF.

Arrêter de fumer représente de nombreux bénéfices pour la santé : amélioration du goût, de l’odorat et du teint, amélioration de la respiration et du souffle, diminution de la toux, réduction du risque de maladie cardiaque, diminution des risques d’attaque cérébrale, réduction des risques de cancer… « Peu importe le nombre de cigarettes fumées par jour et le nombre d’années de votre tabagisme, dès l’instant où vous arrêtez de fumer, votre santé s’améliore » indique le Dr Laure Binet.

Le CAF s’adresse aussi aux anciens fumeurs qui peuvent appréhender une rechute ou encore à des femmes enceintes qui recherchent une aide pour se sevrer lors de leur grossesse, à chaque patient devant subir une intervention chirurgicale…

En pratique

· Les consultations chez un tabacologue sont partiellement remboursées.

· Prise de rendez-vous : 065 41 41 41

· Centre d’Aide aux Fumeurs – CHU Ambroise Paré

Boulevard Kennedy, 2 à 7000 Mons