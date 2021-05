L’amour est dans le pré à Mons-Bo’: Jean-François et Cédric attendent vos lettres!

Si de nombreux agriculteurs trouvent l’amour dans l’émission de RTL-TVI, il arrive aussi que ce soit le cas de certains prétendants…

La 13e saison de l’émission « L’Amour est dans le pré » a débuté, ce dimanche, sur RTL-TVI. Une saison qui sera probablement un succès et qui risque de marquer les téléspectateurs.

À l’image de Serge, un prétendant de la saison dernière, qui avait, à l’époque, tenté de séduire Anne-Pascale, fermière à Jurbise. On se souvient notamment de l’épisode du fameux multiprise lors de ses vacances avec Anne-Pascale.

Et si Serge et Anne-Pascale n’avaient pas terminé ensemble, le prétendant a tout de même trouvé l’amour grâce à l’émission. Sur Facebook il a en effet expliqué être en couple avec… la prétendante Pascale, une des prétendantes du beau Claude la saison dernière.

« L’amour est dans le pré, ce n’est pas que les agriculteurs, c’est aussi des prétendantes et prétendants. Et parfois des rencontres formidables », a-t-il publié sur Facebook. « Et quand des affinités se créent ça donne un couple entre saisons 11 et 12. J’ai l’honneur de vous présenter Pascale de la saison 12 prétendantes de Claude. Nous avons décidé de poursuivre notre chemin ensemble », a-t-il conclu.

Une annonce surprise qui date d’il y a quelques jours, mais qui donne le sourire.