Un énorme magasin Aldi ouvre ce mercredi aux câbleries de Dour

Photos

Ce mercredi, le magasin Aldi accueillera ses premiers clients à Dour. C’est déjà le 9e magasin qui ouvre au centre commercial des câbleries. Voici ce que vous pourrez y retrouver.

Ce mercredi, le flambant neuf magasin Aldi de Dour ouvrira ses portes aux câbleries. « Le client pourra compter sur un magasin vaste misant sur la fraîcheur des produits tels que le pain, la viande fraîche et les fruits et les légumes frais. Le tout en conservant la formule Aldi avec ses prix bas, qui fait partie de l’identité de la société », promet Jason Sevestre, porte-parole d’Aldi.

Lire aussi Bristol ouvre aux câbleries de Dour ce mercredi avec un cadeau pour chaque client

Cela fait plusieurs années que Aldi cherche à s’implanter à Dour. « Les travaux y ont débuté au début de l’année 2019 et après plus de deux ans, les clients pourront faire leur courses dans le magasin ALDI flambant neuf à partir de ce mercredi », ajoute le porte-parole des magasins Aldi. 7 personnes y ont été engagées.

D.R.

590 panneaux solaires

Le nouveau magasin est particulièrement grand : environ 1.250 m2. « En plus d’un nouveau magasin, le projet compte plusieurs magasins et logements. Au total, 370 emplacements de parkings sont à disposition des clients », précise Jason Sevestre.

D.R.

Aldi a porté une attention accrue à la durabilité. Le magasin est entièrement équipé d’éclairage LED et le toit compte environ 590 panneaux solaires, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 47 ménages.

Lire aussi Deux nouveaux magasins ouvrent ce mercredi aux câbleries de Dour

« Ce qui ne changera certainement pas, c’est la formule à succès d’Aldi : offrir des produits de haute qualité à un prix Aldi. Il n’y aura certainement pas d’augmentation des prix », déclare Sarah Prevost, Manager de Vente de la centrale Aldi Gembloux.

Accent fraîcheur

« Le nouveau magasin met clairement l'accent sur les produits frais. Les clients ne pourront pas passer à côté de la gamme croissante et de haute qualité de fruits et légumes frais, qui peuvent également être achetés en vrac. Outre les fruits et légumes frais, il y a davantage de produits tels que les salades préparées, les jus de fruits frais et autres plats et boissons préparés », ajoute le porte-parole.

D.R.

D.R.

Le magasin dourois propose aussi une large gamme de viande fraîche qui est presque à 100 % d'origine belge et qui s'est enrichi d'une quinzaine de références de viande afin de lancer la saison barbecue.

D.R.

Le magasin ouvre ce mercredi, 8h30 du matin et est situé à la rue de la Corderie 17 dans le centre commercial des câbleries. Huit autres magasin sont déjà ouverts à l’Espace C.

Lire aussi Dour: voici les enseignes qui se retrouveront au centre commercial des Câbleries