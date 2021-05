«Le dragon d’or», le chèque-cadeau pour relancer le commerce à Mons

La Gestion Centre Ville de Mons a mis en place les dragons d’or, ces chèques-cadeaux utilisables dans plus de 200 commerces et établissements Horeca de Mons. Le but : dynamiser le commerce local et faire plaisir aux clients.

La Gestion Centre Ville de Mons lance ce mardi des nouveaux chèques-cadeaux , le dragon d’or, dans le cadre de sa mission de promotion et de dynamisation du centre-ville montois. « Ce chèque-cadeau offre une grande souplesse pour son bénéficiaire car il choisit le commerce où le dépenser : prêt-à-porter, bijouterie, librairie, etc. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Certains établissements Horeca les acceptent également », précise la Gestion Centre Ville de Mons.

Gestion Centre Ville Mons

Pour trouver où les utiliser, il suffit de repérer le sticker « DRAGON D’OR » apposé sur la vitrine des commerçants. La liste des commerces partenaires est consultable sur le site. Celle-ci est mise à jour régulièrement, en fonction des nouveaux commerces adhérents », ajoute la gestion Centre Ville.

Le chèque s’utilise comme de l’argent liquide. « Les chèques-cadeaux sont cumulables chez le même commerçant ou le bénéficiaire peut les dépenser dans des commerces différents. Toutefois, le montant du chèque-cadeau doit être dépensé en une seule fois (pas de monnaie rendue si le montant d’achat est inférieur à la valeur du Dragon d’Or).

Valable trois mois

« Ces chèques-cadeaux sont également disponibles à la vente afin d’offrir le cadeau idéal,sans se tromper ! Valable trois mois à dater de son émission, le dragon d’or est disponible en 4 montants : 5€, 10 €, 20 € ou 50 € », présice la gestion Centre Ville de Mons. Le point de ventese fait à l’accueil de l’asbl, 11 rue de la Seuwe (Ilôt de la Grand-Place), qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Paiement possible en espèces ou par carte bancaire.

Dans plus de 200 commerces de Mons. - H.W.

Ces chèques-cadeaux sont également offerts en dotation des divers concours organisés par la Gestion Centre Ville Mons à l’occasion des soldes, de la Saint Valentin, etc.

Informations importantes à retenir :

- Le chèque-cadeau est valable trois mois à partir de la date d’émission

- Le montant du chèque-cadeau doit être dépensé en une fois (le commerçant ne rend pas de monnaie)

- Le chèque-cadeau est non-nominatif

- Les chèques-cadeaux sont cumulables

Plus d’infos via Gestion Centre Ville Mons au 065/405.885 ou par mail à accueil@monscentreville.be