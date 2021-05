Incendie de Quiévrain: les commerçants se mobilisent pour les pierres tombales

Ce vendredi matin, à Colfontaine, une trentaine de motards se sont rassemblés sur le parking du Carrefour Market. Le cortège a pris la route vers 11h et a roulé jusqu’à Quiévrain. Les motards ont rendu hommage à Elodie, qui était enceinte, et à ses trois filles lors de leurs funérailles. La mère de famille, âgée de 30 ans, et ses enfants sont décédés dans l’incendie de leur maison ce week-end à Quiévrain.