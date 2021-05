Quaregnon: 9 ans après l’explosion de sa maison, il attend toujours d’être indemnisé

Gérard et sa fille Marie-Anne attendent toujours d’être indemnisés. - Archives E.G. / N.E.

Le 18 mai 2012, la maison de Gérard Maffeo était soufflée par une explosion de gaz, rue du Dr Charles Dupuis à Quaregnon. Il ne restait plus qu’un tas de gravats... Gérard était à l’intérieur, avec son épouse Nina. 9 ans plus tard, le septuagénaire se dit «au bout du rouleau». Il attend toujours d’être indemnisé. Il a dû puiser dans ses économies pour reconstruire sa maison et il est aujourd’hui endetté.