Le Youtubeur jemappien Guizzi est suivi par plus d’un million d’abonnés!

Le Montois Andreas Raxhon alias Guizzi sur les réseaux sociaux, est nominé par Azap Médias pour devenir le meilleur influenceur de l’année en Belgique. Il y a deux ans, le jeune Youtubeur avait d’ailleurs tourné une de ses vidéos au foyer culturel de Saint-Ghislain. Elle avait dépassé les 5 millions de vues! Et ce n’est pas le seul Montois nominé. On retrouve Lufy dans la catégorie influenceuse et Jérémie Baise, présentateur de 100% Sport sur la RTBF dans celle de révélation média de l’année!