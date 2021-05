Honnelles: la distribution des boîtes solidaires a commencé!

Chaque personne isolée, âgée de 75 ans et plus, d’Honnelles recevra, dans le courant du printemps, une boîte contenant des produits provenant notamment de commerces locaux : chocolat, savon, thé..., des brochures sur la santé, le compostage, le Parc Naturel des Hauts-Pays..., un dessin d'enfant réalisé par les élèves des écoles communales, etc...