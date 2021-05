Mons ville fleurie: 15.499 fleurs vendues en seulement 4 jours

Cette année encore, l’action « Mons ville fleurie » a très bien fonctionné. Pour cette édition 2021, 15.499 fleurs ont été vendues en seulement 4 jours.

Depuis de nombreuses années, la Ville de Mons invite les habitants du centre-ville et du Grand-Mons à garnir leurs façades de fleurs. À partir d’un euro, terreau compris, les Montois peuvent acquérir différentes variétés.

L’année dernière, « Mons Ville fleurie » avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire. Cette année, malgré un contexte toujours aussi compliqué, 6 localités ont tout de même souhaité organiser l’édition 2021, tout en l’adaptant aux règles sanitaires en vigueur.

« Une situation particulière qui avait laissé présager aux organisateurs une participation moins importante du public cette année, et pourtant, l’édition 2021 est un succès au même titre que les autres éditions » explique la Ville de Mons.

Rendez-vous en 2022

D’habitude 9 points de distribution sont disponibles. Ici, il y en avait 3 en moins. 15.499 fleurs ont été vendues en 2021 contre 22.336 en 2019. Néanmoins, les 6 localités participantes ont réussi à établir un nouveau record. Maisières, Mons-Centre, Villers-St-Ghislain, Ghlin, Saint-Symphorien et Nimy ont distribué 15.499 fleurs cette année contre 14.111 en 2019.

La crise sanitaire et le confinement ont été l’occasion pour beaucoup d’habitants du centre-ville et du Grand-Mons de passer plus de temps à améliorer leur cadre de vie. Un certain nombre de personnes, habituées à retirer leurs fleurs dans une des trois localités absentes cette année, se sont aussi rabattues sur les 6 autres, précise la Ville.

Il y aura donc bien une édition 2022 de Mons ville fleurie.