Philippeville: le couple Céline Strappazon-Jordan Dupont (Dawn) sort un 1er single

S i on ne les entend pas souvent en radio, Céline Strappazon et Jordan Dupont sont loin d’être des inconnus dans le monde de la chanson, un art qu’il pratique sur scène depuis près de 20 ans. Les deux Montois d’origine, en couple depuis quelques années, habitent désormais à Merlemont (Philippeville). Pour lancer Dawn, leur duo vocal, ils sortent un premier single pop-rock réjouissant : « Heading for a new life ».