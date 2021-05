UMons: une formation inédite pour les professionnels en contact avec des malvoyants

Eric Balate (à g.), président des Amis des Aveugles et Malvoyants. - E.G.

Ce jeudi, l’UMONS et les Amis des Aveugles et Malvoyants ont procédé à la signature d’une convention de partenariat inédite qui s’étale sur 4 ans, dotée d’un financement de 800.000 euros. Ils ont décidé de collaborer afin d’offrir une formation qualifiante destinée à tout professionnel susceptible d’être en contact avec des personnes non ou malvoyantes.