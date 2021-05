Colfontaine: avez-vous vu Giusy, 17 ans?

Giusy, 17 ans, ne donne plus de nouvelles à ses proches depuis ce jeudi matin. Sa famille est très inquiète et lance un avis de recherche sur les réseaux sociaux. La police boraine a également été avertie de la situation.

Giusy, 17 ans, est portée disparue sur l’entité de Colfontaine. La jeune fille ne donne plus signe de vie depuis ce jeudi matin. Une enseignante a averti ses proches qu’elle ne s’était pas rendue à l’école ce jeudi.

« Nous pensons à une fugue », déclare sa sœur, sur les réseaux sociaux. Le jour de sa disparition, Giusy portait un gilet noir et avait des baskets noires ainsi qu’un sac de la même couleur. La mineure d’âge a des cheveux mi-longs bouclés et mesure environ 1m70. « Mes parents sont morts de trouille », continue sa sœur. « Si tu lis ce message, maman et papa s’inquiètent énormément », répète-t-elle.

Le chemin de l’école

La police boraine nous confirme avoir été avisée des faits, mais ne s’exprime pas davantage étant donné qu’il s’agit d’une mineure d’âge. Les proches de Giusy se sont rendus au commissariat. « Nous la voyons prendre le chemin de l’école, mais nous n’avons toujours aucune nouvelle. La police se renseigne… », déplore sa sœur.

L’une des amies de Giusy l’aurait aperçue accompagnée de deux garçons. Sa famille espère qu’elle rentrera bientôt à la maison.