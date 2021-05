Venez découvrir les activités proposées par le CID du Grand-Hornu

Le Centre d'innovation et de design (CID) du Grand-Hornu organise de nombreuses activités pour tout public.

Il y en aura pour tous les goûts ! Des ateliers, balade, conférence, etc...

Voici le programme pour ce mois de juin :

Atelier pour les enfants : « Le mercredi, tout est permis ! » du 9 juin 2021 au mercredi 25 août.

Le mercredi, tout est permis! - D.R.

Dans le cadre de l'exposition « Après la sécheresse et Terre Mère (à partir du 25 juin) », le CID, en collaboration avec le Secteur Education permanente et Jeunesse et l’ASBL Rivière-Haine, vous propose un atelier créatif les mercredis de 14h à 16h, à destination des enfants âgés entre 5 et 12 ans.

Les enfants approcheront, de manière ludique et éducative, différentes disciplines artistiques en dialogue avec l’exposition « Après la sécheresse et Terre Mère ».

Dates : les 9 et 23 juin, 7 juillet, 11, 18 et 25 août 2021.

Tarif : 5 euros par séance (prévoir un goûter !)

Réservation obligatoire : +32 (0)65/61 39 02 ou reservations@grand-hornu.be

Boussu-Hornu : « À la recherche de ses cours d’eau ». Balade pédestre.

A la recherche de ses cours d’eau - D.R.

Balade pédestre le 12 juin 2021 en compagnie de l’ASBL Rivière-Haine dans l’entité de Boussu-Hornu.

14h: Départ du Grand-Hornu.

17h: retour au Grand-Hornu.

Autre date : 10 juillet 2021.

Gratuit. Réservation obligatoire avant le 8 juin et le 6 juillet au 065/613902 ou reservations@grand-hornu.be

Conférence : « Quels futurs de l’eau ? pour un contrat mondial de l’eau » avec Riccardo Petrella (UCL) le 20 juin 2021

Conférence avec Riccardo Petrella. - D.R.

« L'objectif de la lutte contre la sécheresse est fondamental et possible, mais il n'y aura aucun « Après la sécheresse » sans repenser concrètement nos rapports avec l'eau. La récente mise en Bourse de l'eau annonce plutôt un futur où plus l'eau sera rare plus sa valeur marchande et financière augmentera. Il faut casser la marchandisation de l'eau. L'eau doit réellement être un droit humain universel, un bien public mondial, l'expression de notre respect de la nature et de ses droits. Nous, les êtres humains, ne sommes pas les seuls Habitants de la Terre. »

Avec Riccardo Petrella (UCL), politologue et économiste, a dirigé le programme FAST («Forecasting and Assessment in Science and Technology» de l’Union européenne, président du groupe de Lisbonne, puis militant pour une globalisation citoyenne, initiateur d’une coalition mondiale pour l’eau, auteur de livres importants comme « Limites à la Compétitivité » ou « Le bien commun » ou encore « Au nom de l’humanité ».

La conférence, qui débute à 16h, sera précédée, à 15h, par une visite guidée de l’exposition « Après la sécheresse ».