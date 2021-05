Terrain envahi, joueurs du RFB violentés: il est le seul supporter devant le tribunal

21/05 15:00 → 22/05 15:00

En fin d'après-midi et ce soir les rafales pourront encore atteindre 90 km/h ou parfois davantage le long du littoral, 80 km/h sur l'ouest et le centre du pays et 70 km/h au sud du sillon Sambre et Meuse. Cette nuit, le vent restera assez fort dans l'intérieur du pays et parfois fort le long du littoral. Les rafales atteindront 80 km/h en bord de mer et 70 km/h sur l'ouest et le centre du pays Demain avant-midi, les vents soutenus se décaleront vers le centre puis l'est du pays avec des rafales de 70 à 80 km/h. En cours d'après-midi, le vent s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest et redeviendra progressivement modéré.