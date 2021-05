Le cœur en canettes de l’artiste montois Alfredo Longo continue son périple

Vous connaissez sûrement le cœur en canettes du bois d’Havré mais saviez-vous qu’il en existe un autre, qui lui est voyageur ? Alfredo Longo, artiste montois, a déjà installé son œuvre à Nantes et puis à Metz. Cette fois, elle va se retrouver à Bordeaux.

« C’est de nouveau avec un immense plaisir que je me permets de vous signaler le départ du Cœur de Metz que j’avais installé en juillet 2020 », annonce Alfredo Longo. Ce jeudi, l’œuvre de l’artiste montois, le cœur en canettes, a été démonté de Metz, en France.

Pas de panique, l’œuvre est nomade et se retrouvera très bientôt un nouveau chez elle. « Après Nantes et après Metz, le Cœur va être installé en plein cœur du Parc Bordelais, en plein centre-ville de Bordeaux, ville de 2 millions d’habitants. Ce parc est le poumon de la ville et visité par des milliers de citoyens et touristes tous les jours. Je me rendrai dès les prochaines semaines à Bordeaux pour le remonter », détaille l’artiste.

Il sera remonté à Bordeaux. - Facebook

Le projet, initialement créé avec L’Asbl Art Culture, est parti de Mons pour Nantes puis Metz et maintenant Bordeaux. « Cela a permis à des milliers de personnes de le faire battre partout où il passe », conclut Alfredo Longo.

Il a été démonté. - Facebook

L’artiste promet également de nombreuses animations tout l’été au pied du Cœur à Bordeaux.