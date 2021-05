Basket: Mons, Anvers et Ostende qualifiés pour les demi-finales

Quatre rencontres étaient au programme ce vendredi soir. On fait le point.

Ostende s’est imposé vendredi soir sur le parquet du Spirou de Charleroi (51-85) pour le compte de la manche retour des quarts de finale des playoffs en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, ce qui lui permet de décrocher son ticket pour les demi-finales. Même chose pour Mons qui l’a emporté sur le parquet de Malines (70-85) et Anvers en déplacement à Louvain (62-92). Le dernier match de la soirée a vu Limburg United s’imposer à domicile face à Alost (86-81) pour décrocher une belle dimanche à Alost.

Fort de sa victoire au match aller, Ostende a imposé un rythme impressionnant en début de match pour rapidement mener 11-38 et 19-46 à la mi-temps grâce à un collectif bien huilé. Les champions en titre ont ensuite contrôlé au retour des vestiaires pour s’imposer (51-85) et décrocher leur ticket pour les demi-finales des playoffs.

Deux autres équipes ont réussi à décrocher leur qualification pour le prochain tour. Après trente minutes compliquées (23-18/37-36 et 60-62), les Montois ont fait la différence dans un dernier quart à sens unique (10-23) pour l’emporter (70-85).

En demi-finale, les Montois affronteront Anvers qui n’a pas éprouvé de difficultés pour l’emporter sur le parquet de Louvain. Rapidement aux commandes (31-41 à la pause), les joueurs de Christophe Beghin, le coach d’Anvers, ont appuyé sur l’accélérateur en deuxième mi-temps pour plier le match (62-92).

Enfin, le dernier match de la soirée à vu Limburg United s’imposer à domicile (39-44 et 86-81) face à Alost pour égaliser à une manche partout dans la série et s’offrir une belle dimanche après-midi à Alost. Le vainqueur de ce match affrontera Ostende en demi-finale.

Pour rappel, les demi-finales débuteront le 26 mai et les deux séries joueront en alternance jusqu’au 31 mai au plus tard. Les demi-finales se jouent au meilleur des trois manches (la première équipe qui remporte deux matchs est qualifiée pour la finale). La finale, quant à elle, se déroulera au meilleur des cinq matchs (la première équipe à remporter 3 rencontres sera sacrée championne de Belgique). Les matchs sont prévus les 3, 5 et 7 juin. Les manches supplémentaires sont programmées les 9 et 11 juin.