La petite amie de Jürgen Conings: «Si tu es encore en vie, ne fais pas de victimes»

La petite amie de Jürgen Conings s’est adressée ce vendredi soir directement à lui dans un appel vidéo par l’intermédiaire de nos confrères de VTM Nieuws.

« Jurgen, si tu es encore en vie, ne fais pas de victimes », a ainsi déclaré Gwendy (46 ans), visage flouté, au militaire qui est l’homme le plus recherché du pays depuis mardi. « Finis-en avec cette histoire. Fais en sorte que tout cela s’arrête. Pour moi, pour ma famille. Qu’importe la manière, mais fais en sorte que ça s’arrête ».

Jürgen Conings, introuvable depuis lundi soir, a menacé de s’en prendre à des symboles de l’État ainsi qu’à des personnalités. Fiché par l’Ocam pour ses idées d’extrême droite, il avait déjà été sanctionné par la Défense. Ce qui ne l’a cependant pas empêché d’avoir accès à des armes lourdes.

Des moyens impressionnants sont mis en place pour le retrouver depuis plusieurs jours. Ce vendredi soir, l’activité autour du parc national de la Haute Campine, où les recherches du militaire fugitif Jürgen Conings sont coordonnées, était fortement réduite. Les véhicules de la police et de l’armée ne font plus que quelques allers-retours. La presse, tenue à l’écart, ne peut plus voir ce qu’il se passe en raison de l’extension de la zone de sécurité.

Vers 22 heures, une colonne de dix véhicules de police a quitté « De Salamander ». Aucune information n’a été fournie sur la façon dont les recherches se poursuivent, où elles se déroulent et si des progrès ont été enregistrés.