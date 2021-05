L’expo «Mons au temps de Waudru. Itinéraires mérovingiens» est prolongée!

L’exposition Mons au temps de Waudru. Itinéraires mérovingiens est prolongée à l’Artothèque jusqu’au 22 octobre ! Cette exposition qui remonte le temps et vous invite sur les pas de Waudru, grande Fondatrice de notre cité, connaît un très beau succès depuis son ouverture en février dernier à l’Artothèque à Mons. Pas moins de 1.825 visiteurs ont déjà eu le plaisir de la découvrir.

« Nous sommes heureux de voir à quel point les Montoises et Montois sont attachés à leurs racines et à l'histoire de leur ville. Cette exposition est aussi une manière de redécouvrir notre ville à travers l’histoire de sa fondatrice. Rendre cette exposition accessible aux enfants contribue aussi à son succès. Nous sommes en tout cas heureux de cette réussite, et de pouvoir prolonger cet événement ! » se réjouit Nicolas Martin, bourgmestre de la Ville de Mons.

À partir des collections archéologiques de la ville de Mons et de prêts émanant d’autres institutions, l’Artothèque vous plonge aux origines de la cité et fait revivre Waudru et ses contemporains à la lumière des dernières recherches historiques et archéologiques.

Le public familial est particulièrement au rendez-vous grâce aux nombreux petits jeux interactifs et didactiques accessibles aux plus jeunes (« Qui est-ce » géant, costumes d’époque à enfiler, carnet d’activités…). Ville de Mons/Oswald Tlr.

Menée en partenariat avec le Musée de Mariemont et Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens (prolongée elle aussi jusqu’au 4 juillet) ainsi qu’avec le musée d’archéologie de Tournai et Tournai, cité royale. Itinéraires mérovingiens, cette expo « tripartite » explore l’époque mérovingienne sous divers aspects, propres à chacune des trois régions.

« Depuis son ouverture, l’exposition connait un beau succès et se révèle rencontrer les attentes de ses nombreux visiteurs. Il est vrai qu’elle est excessivement riche d’enseignements. Avec cette prolongation jusqu’au 22 octobre prochain, le public aura une nouvelle opportunité de se plonger dans l’histoire mérovingienne qui pour MONS et sa périphérie immédiate a une résonance toute particulière. Je tiens aussi à saluer la très fructueuse collaboration mise en place avec le Musée Royal de Mariemont », souligne l’échevine de la Culture, Catherine Houdart.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore fait le voyage, ce délai supplémentaire tombe donc à pic !

L’affiche. - Ville de Mons.

Infos pratiques

Exposition accessible jusqu’au 22 octobre 2021 à l’Artothèque de Mons, du jeudi au dimanche de 10h à 16h.

Artothèque, rue Claude de Bettignies, 1 à Mons

Tarifs :

Plein : 6€ - Réduit : 4€ - Enfants : 2€.

Famille : 2€/personne (min.1 adulte et 2 enfants - max 2 adultes et 5 enfants de - de 18 ans)