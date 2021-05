Pas de Trolls X’Trem Run à Stambruges non plus en 2021

Prévue chaque année vers la mi-août, la Trolls X’Trem Run est l’événement sportif qui anime Stambruges et le site de la Mer de Sable avec ses nombreux obstacles, sa boue, sa mousse... Une ambiance sportive et festive qui ne reviendra pas avant 2022.

Les organisateurs de la Trolls X’Trem Run ont tranché: il n’y aura pas non plus de Troll X’Trem Run en 2021. Les obstacles, les trolls, les efforts physiques, la solidarité et l’ambiance à Stambruges, ce sera pour l’année d’après. « Impossible en trois mois d’organiser une course comme la Trolls X’Trem Run », expliquent les organisateurs sur les réseaux sociaux. « Les obstacles, le dossier de sécurité, le retrait dossards, les boxes de départ, le site d’arrivée,... nécessitent beaucoup plus de temps de préparation. »

Rendez-vous en 2022

Sans connaître le protocole sanitaire qui sera d’application au 15 août, le comité a donc décidé d’annuler l’événement pour la deuxième année consécutive, mais les dossards réservés restent valables pour 2022. « Pour les personnes qui ne seraient plus en mesure de participer l’année prochaine, nous encourageons l’échange et la revente uniquement via www.chronorace.be. Nous prenons les frais d’échange à notre charge », ajoutent les organisateurs.