La nouvelle vie du chanteur colfontainois Baldo, dans le Périgord

Baldo devait se produire à l’Espace Magnum de Colfontaine mais son gala sold out a été annulé à cause du Covid. - Pa.Ti.

Il y a deux ans, Baldo, le célèbre confident des mamies du Borinage mais aussi d’outre-Quiévrain, décidait de partir vivre dans le Périgord en France. Une adaptation pas facile, surtout quand on est fort attaché à son Borinage natal et plus particulièrement à Wasmes, le village de son enfance.