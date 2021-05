Qui était vraiment Pierre Hubermont, écrivain dourois? Trois auteurs sortent un essai

Claude Duray et Léon Fourmanoit ont mis leurs recherches en commun. - Pa.Ti.

Les Dourois Daniel Charneux et Claude Duray et le Saint-Ghislainois Léon Fourmanoit viennent de publier un essai littéraire et biographique intitulé «Pierre Hubermont, écrivain prolétarien de l’ascension à la chute». L’essai est publié aux Editions MEO à Bruxelles.