Finale de l’Eurovision: et le grand gagnant de l’édition 2021 est l’Italie

Les paillettes et l’extravagance étaient de retour : la finale de l’Eurovision s’est déroulée ce samedi soir à Rotterdam, aux Pays-Bas, avec un message plein d’espoir après l’annulation l’an dernier, pour la première fois de son histoire. Et l’édition 2021 a été remportée par l’Italie.

L’Italie a remporté la finale du concours Eurovision de la chanson dans la nuit de samedi à dimanche à l’Ahoy Arena de Rotterdam, aux Pays-Bas. Avec la chanson « Zitti e buoni », le groupe Måneskin a obtenu 524 points.

Le groupe Måneskin remporte l’Eurovision 2021 pour l’Italie avec son titre Zitti E Buoni - AFP

Les Italiens ont devancé la France (499 points) ainsi que la Suisse (432 points).

La Belgique représentée par Hooverphonic et sa chanson « The Wrong Place » a obtenu 74 points, 71 décernés par les jurys de chaque pays et 3 par le public.

Pour rappel, l’Italie et la France étaient les grands favoris des bookmakers suivis de Malte. Après les votes des jurés des différents pays, le top 5 était le suivant : Suisse (267 pts), France (248 pts) et Malte (208 points), Italie (206 pts) et l’Islande (198 pts). La Belgique a obtenu 71 points lors de cette étape, terminant 13ème, avant de chuter lors du vote du public qui a tout changé dans le classement.

A noter qu’après les deux votes, le Royaume-Uni a récolté 0 points.

Le récapitulatif des prestations de la 65e édition de l’Eurovision

« Le début d’un nouveau départ »

Des milliers de fans, emblématiques de ce concours haut en couleur, agitant traditionnellement des drapeaux de pays devant les caméras de télévision, ont été privés du déplacement à cause des restrictions de voyage liées au Covid-19. Les conditions sanitaires ont forcé l’événement, suivi chaque année par plusieurs millions de téléspectateurs, à se réinventer après son annulation en 2020.

3.500 spectateurs, testés au préalable, ont été autorisés à assister aux demi-finales, à la finale et aux six répétitions générales. Cela représente 20 % de la capacité de la salle de spectacle Ahoy Arena de Rotterdam.

Ce qui n’a pas empêché des fans en liesse de faire le déplacement. « Je crois que c’est le début d’un nouveau départ », s’est réjouie devant le bâtiment Saskia Scharree, 51 ans, en blazer orange et blanc décoré de motifs de poteries traditionnelles néerlandaises, qui a été « très malade » du Covid-19 l’an dernier. « Quand un aussi gros événement est organisé aux Pays-Bas, il faut participer », juge-t-elle.

Depuis le début de la compétition, les candidats sont enfermés dans une « bulle spéciale » et testés quotidiennement. Malgré cela, des cas de Covid-19 ont été signalés parmi plusieurs délégations, dont celle de l’Islande, qui a été contrainte de rentrer à la maison et participe grâce à des vidéos enregistrées.

Privé aussi du show en direct, le lauréat de la précédente édition, qui, comme le veut la tradition, devait chanter sa ballade victorieuse « Arcade » sur scène pendant la finale. « Très déçu », le Néerlandais Duncan Laurence a tout de même offert un show à distance.

