Un Jeu de l’Oie avec les acteurs du combat et les monument de Mons

C’est un beau projet qui unit deux Montois : le peintre Gérard Noirfalise et le tailleur de Pierre Philippe Dupuis. Ce dernier voulait une réalisation hors du commun pour son stand au salon Bâtimons en 2015 : une douche Doudou ! Depuis, il en réalise en moyenne une par an. Et ce n’est pas son seul thème de prédilection…