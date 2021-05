Marre de la météo actuelle? Luc Trullemans arrive avec de bonnes nouvelles!

« Confirmation d’une amélioration printanière en fin de semaine et le week-end prochain », résume Luc Trullemans. Voici ses prévisions météo pour les deux prochaines semaines.

L’amélioration météorologique qui était prévue il y a quelques jours sur l’Europe occidentale, est maintenant confirmée dans les prévisions de ce lundi de Pentecôte.

Nous allons passer d’un régime froid et humide déterminé par une dépression évoluant sur le sud de la Scandinavie vers un régime sec et sensiblement plus doux en fin de semaine et le week-end prochain avec le développement d’un anticyclone sur les îles britanniques et la Mer du nord.

Ceci impliquera un changement drastique de la direction du vent qui passera, dès vendredi prochain, au secteur nord-est et qui brassera un air d’origine continentale plus sec et doux avec des températures de saison ou même légèrement supérieures.

Ci-dessous les températures diurnes et les types de temps attendu par les ensembles des modèles de prévisions jusqu’au 7 juin en Belgique :

Mardi 25/05 : 9/16º, variable, pluie/averses

Mercredi 26/05 : 9/16º, variable, pluie/averses

Jeudi 27/05 : 12/19º, variable, rares averses

Vendredi 28/05 : 15/22º, temps sec et plus ensoleillé

Samedi 29/05 : 16/22º, temps assez ensoleillé

Dimanche 30/05 : 15/22º, temps très ensoleillé

Lundi 31/05 : 16/23º, temps très ensoleillé

Mardi 1/06 : 15/22º temps assez ensoleillé mais avec petit risque d’averses dans l’intérieur du pays

Mercredi 2/06 : 17/23º temps sec et assez ensoleillé avec un petit risque d’averses en Ardenne

Jeudi 3/06 : 17/24º temps sec, petit risque d’averses en Ardenne

Vendredi 4/06 : 17/24º temps sec, petit risque d’averses en Ardenne

Samedi 5/06 : 17/23º temps sec

Dimanche 6/06 : 17/24º temps sec, petit risque d’averses en Ardenne

Lundi 7/06 : 18/24º temps sec