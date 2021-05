Opération de la police boraine: un conducteur sur 10 était sous influence!

C’est dans la nuit de samedi à dimanche que la police boraine a mené une nouvelle opération de contrôle sur les routes du Borinage. 91 voitures et 97 personnes ont été contrôlées… Dix conducteurs étaient sous influence…

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’opération a débuté vers 16 heures pour s’achever vers minuit.

Objectif s de la police : lutter contre les accidents de la route avec lésions corporelles dont l’origine est la vitesse, l’alcool ou les stupéfiants. Malheureusement, les résultats de l’opération leur ont donné raison… Un conducteur sur 10 était sous influence !

Les résultats chiffrés :

– 91 voitures contrôlées dont 7 ont été fouillées

– 97 personnes contrôlées

– 9 PV pour alcool au volant

– 1 PV pour conduite sous influence stupéfiants

Cela fait donc un total de 10 conducteurs sous influence

– 3 retraits du permis de conduire pour 15 jours

– Une trentaine de PV rédigés pour diverses infractions en matière de roulage

– 3 véhicules immobilisés et enlevés par un dépanneur pour défaut de permis de conduire

– 2 PV pour des vitesses inadaptées

La police boraine annonce déjà des contrôles similaires dans les jours à venir…

Des menaces

Lors du contrôle, vers 16 h 15, chaussée de l’Espérance à Quaregnon, la police est tombée sur un véhicule qui dégageait de la fumée noire. À son bord, 4 individus. Les papiers du véhicule sont en ordre mais ceux du conducteur semblent trafiqués.

Le conducteur s’emporte lorsque les policiers émettent des remarques à propos de son permis de conduire. D’après les bases de données de la police, l’homme n’est pas titulaire du permis de conduire. Il est d’humeur changeante et une odeur de stupéfiants émane de l’habitacle. Il se trouve en fait sous l’influence de stups. Alors que les 3 passagers sont calmes, le conducteur continue à s’énerver et profère des menaces à l’encontre des policiers. Il fera l’objet d’une arrestation administrative et divers PV seront rédigés à sa charge (enlèvement du véhicule, stup au volant, faux et falsification de document…)

Du protoxyde d’azote

Lundi, vers 22h, lors d’une patrouille, la police boraine a l’attention attirée par une voiture stationnée à proximité de la Grand-Place, à Quaregnon. À son bord, 3 personnes occupées à consommer du protoxyde d’azote. Elles seront toutes 3 verbalisées et la bonbonne vidée de son contenu.