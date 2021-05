Carnet rose à Dour: Vincent Loiseau à nouveau papa

Le deuxième échevin de Dour, Vincent Loiseau, a annoncé une heureuse nouvelle ce lundi. Il est devenu papa d’un petit bout, prénommé Côme.

Ce lundi, l’échevin de l’enseignement et de la culture de Dour a annoncé une belle nouvelle : son fils Côme est né. « Côme et maman se portent à merveille. C’est un bébé costaud de 3,7 kg et 53 cm. Tout s’est très bien passé », nous explique Vincent Loiseau, heureux de partager la nouvelle.

Côme est né ce lundi. - D.R.

Hospitalisés à Jolimont, la compagne et le bébé de Vincent Loiseau ont été très bien reçus. « Le personnel de l’hôpital est très attentionné et extrêmement professionnel... mais il nous tarde de revenir dans notre cocon familial, à Wihéries », conclut l’échevin.