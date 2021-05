Le ministre Borsus va venir sur le site de Clarebout à Frameries

25/05 16:00 → 25/05 21:00

Ce soir, on prévoit d'abord encore un risque de quelques averses orageuses. Par endroits, des cumuls de plus de 10l/m² en 1 heure seront à craindre. Du grésil et des rafales de 60 à 70 km/ h seront également possibles. Plus tard dans la soirée, la tendance aux averses diminuera progressivement.