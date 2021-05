Quiévrain: la mère et son bébé de 5 mois intoxiqués par la fumée, emmenés à l’hôpital

Les pompiers de Quiévrain sont venus en aide à une maman et son bébé de cinq mois ce mercredi matin. Mère et fils ont inhalé de la fumée et ont été emmenés à l’hôpital.

** ******** ****** **** ***** *** ******** ** ********** *** ***** ******** **** ** ********* ******** **** *** ********** ** ****** ** ********** ** *********** ************* * ** ** *** ******** *********** *** ******* ** ** ************ **** *** ******* **** ** *** ***** ******* ** * ***** **** ****** ** ******* ****** ** ***** ** ********* ** * ***** *** ************ ** ******* ***** ** **** *** ******* ** ** ******* *** ****** ** ************ *** *** ***** ******** ** ************* *** ******** *** ********* ** ********* ** ** ********* ** ******** ** ************** ** *****************