Le vaccin Johnson & Johnson provisoirement plus administré en dessous de 41 ans!

Une patiente de moins de 40 ans est décédée après avoir reçu une injection du vaccin Janssen (Johnson & Johnson) contre le coronavirus, confirment mercredi les ministres de la Santé du pays. Le vaccin ne sera désormais plus administré aux personnes de moins de 41 ans. Le gouvernement belge a sollicité un avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Un décès a été signalé en Belgique après une vaccination avec un vaccin contre le Covid. Selon HLN, il s’agit d’une femme de 39 ans de nationalité slovène qui a été vaccinée à l’étranger avec le vaccin Johnson & Johnson. Elle avait été vaccinée par l’intermédiaire de son employeur, donc en dehors de la campagne de vaccination belge, mais est décédée dans un hôpital chez nous le 21 mai dernier. La patiente avait été admise avec une thrombose sévère et un déficit de plaquettes sanguines, indiquent la Conférence interministérielle Santé publique et le Commissariat Corona dans un communiqué.

« Les ministres de la Santé publique de la CIM ont considéré ce cas malheureux comme un signal important et ont immédiatement demandé à l’EMA les conclusions concrètes de l’enquête sur ce cas et sur tout autre rapport similaire provenant d’autres pays. En outre, ils ont demandé s’il serait possible d’effectuer une analyse bénéfices-risques pour ce vaccin également, en fonction de l’âge. »

Par conséquent, les autorités ont décidé que notre pays n’utilisera plus le vaccin Johnson & Johnson chez les personnes âgées de 40 ans et moins pour l’instant, par mesure de précaution, en attendant un avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Il s’agit de la même limite d’âge que pour le vaccin d’AstraZeneca.

Jusqu’à nouvel ordre, les personnes de moins de 41 ans ne peuvent donc recevoir en Belgique que le vaccin de Pfizer ou de Moderna.

« La Conférence interministérielle (CIM) Santé publique a pris connaissance d’un seul cas dont il est question d’un effet secondaire grave suite à l’administration du vaccin Janssen », indique le communiqué de la CIM. « La CIM maintient la décision d’utiliser le vaccin de Janssen pour la vaccination à domicile des personnes âgées et des groupes vulnérables, ce qui constitue une priorité importante dans notre campagne de vaccination. En ce qui concerne la population générale, le vaccin de Janssen (dont l’approvisionnement est actuellement limité) sera provisoirement utilisé pour la vaccination des personnes âgées de 41 ans et plus. La CIM considère qu’il est important que l’EMA fasse le point sur les avantages et les risques du vaccin de Janssen et prendra les décisions nécessaires éventuelles à la lumière de ces informations. »

En ce qui concerne la campagne de vaccination, « l’impact à court terme est très limité ». Les livraisons de ce vaccin en Belgique ont été jusqu’à présent très limitées (environ 40.000 unités), indique le communiqué. 80 % des doses administrées à ce jour l’ont été à des personnes âgées de plus de 45 ans.